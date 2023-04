Ski Alpin-Vereinsmeisterschaft: Romy Sykora jubelt über Premiere

Werbung

Auch der Regen ließ die Vereinsmitglieder des SC Göstling-Hochkar nicht von der Vereinsmeisterschaft abbringen. Beim Rennen selbst am Draxlerloch setzte dafür dann leichter Schneefall ein.

Bei dem gut besetzten Starterfeld erzielte Romy Sykora bei den Damen Tagesbestzeit und wurde erstmals Vereinsmeisterin. Bei den Herren gewann zum dritten Mal in der Göstlinger Vereinsgeschichte Matthias Tippelreither. Er setzte sich gegen den schon 15-fachen Göstlinger Vereinsmeister und 23-fachen Masters-Weltmeister Rainer Herb knapp durch. Sehr vielversprechend waren auch die gezeigten Leistungen der Nachwuchssportlerinnen und Nachwuchssportler. Die zahlreichen Ehren- und Sachpreise wurden im Rahmen der Siegerehrung im Göstlinger Restaurant Ybbsblick von Rennleiter Michael Tippelreither, Bürgermeister Fritz Fahrnberger, Rennsekretärin Marina Bayer und Obmann Robert Fahrnberger überreicht.

Obmann Robert Fahrnberger bedankte sich bei der Siegerehrung bei den zahlreichen Funktionären und Helfern für die Unterstützung in der gesamten Saison, für die zahlreiche Teilnahme am Rennen und für das Engagement der Sportlereltern. Auch Bürgermeister Fritz Fahrnberger bedankt sich bei allen freiwilligen Funktionären und Helfern des Skiclubs für das tolle Engagement in der gesamten nun auslaufenden Skisaison mit der sehr erfolgreich abgeschlossenen Masters-WM als Höhepunkt.

Neues Buch zum 90er-Jubiläum

Als Dank für die Unterstützung wurden von Robert Fahrnberger an Fritz Fahrnberger und an den Vertreter von Vereins-Hauptsponsor Raiffeisen Matthias Tippelreither das eben neu erschienene Buch „90 Jahre Schiclub Göstling-Hochkar“ überreicht, welches ab sofort im Gemeindeamt Göstling von interessierten Vereinsmitgliedern erstanden werden kann.