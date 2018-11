Oberliga. Die Einsergarnitur des UTTV Raika Scheibbs hat die Tabellenspitze erklommen. Und das standesgemäß mit einem Derbysieg gegen die Zweiergarnitur aus Wolfpassing. Jakob Reiterlehner und Daniel Hauss steuerten jeweils zwei Siege zum ungefährdeten 6:1-Triumph bei. Christian Zulechner und das Doppel Reiterlehner/Hauss besorgten die restlichen Zähler der Bezirkshauptstädter. Hannes Sturmlehner eroberte den Ehrenpunkt für die Wolfpassinger.

Dass die Truppe nicht aus Zufall an der Spitze der Tabelle zu finden ist, zeigt ein Blick auf die Einzelrangliste. Da lacht nämlich ebenfalls ein Scheibbser vom Platz an der Sonne. Jakob Reiterlehner ist momentan das Maß aller Dinge in der Oberliga.

2. Klasse West A. Ebenfalls das Gefühl als Tabellenführer genießen darf aktuell die Scheibbser Vierergarnitur. In der jüngsten Runde der 2. Klasse West AMar kam es mit dem Duell gegen Urltal IV zum Aufeinandertreffen der beiden bisher ungeschlagenen Teams.

Die Gäste aus Scheibbs ließen dabei zu keiner Sekunde Zweifel über den Ausgang aufkommen. 6:2 lautete schlussendlich der deutliche, den Spielverlauf definitiv widerspiegelnde, Endstand.

Herausragend agierte dabei der junge U15-Spieler Ferdinand Huber. Er gewann alle drei Einzel und setzte sich auch im Doppel an der Seite von Michael Jessacher durch. Die weiteren Scheibbser Punkte eroberten Jesacher und Mannschaftsführer Thomas Gamsjäger.

Nach fünf Siegen in fünf Spielen führen die Bezirkshauptstädter die Tabelle aktuell souverän an.

Unterliga. Einen deutlichen Erfolg durfte auch die Zweiergarnitur des UTTV Raika Scheibbs bejubeln. Gegen Hausmening II gab es ein klares 6:2.

Überragend unterwegs war dabei Erich Mühlbacher. Drei Einzelsiege — alle ohne Satzverlust — sowie ein Sieg im Doppel gemeinsam mit Partner Robert Kornfeld bedeuteten am Ende vier Punkte für die Bezirkshauptstädter und einen perfekten Tag für Mühlbacher. Thomas Eckel blieb in seinen zwei Einzelpartien ebenfalls ungeschlagen.