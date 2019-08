267 Schützen aus ganz Europa fanden sich von 11. bis 17. August in Ungarn ein. Genauer gesagt in Sarlospuszta, südlich von Budapest. Grund waren die 18. Europameisterschaften der Muzzle Loaders Associations International Confederation, kurz M.L.A.I.C. Dahinter verbirgt sich die internationale Vereinigung der Vorderlader-Schützen. 18 Nationen waren am Start, darunter natürlich auch Österreich, und darunter selbstverständlich auch Vertreter der Schützengilde Scheibbs 1569. Und die Erlauftaler nahmen vier Medaillen mit nach Hause.

Doppel-Bronze und Doppel-Silber

Bereits am ersten Wettkampftag gab es doppeltes Edelmetall für die Scheibbser. Michaela Fürrutter holte Team-Bronze im „Amazons“-Bewerb (100m liegend mit dem Freigewehr). Bronze holte auch Anreas Handl, ebenfalls im Team. Sein Bewerb: „Lucca“ (100m liegend, Steinschlossgewehr).

Am dritten Wettkampftag eroberte Franz Prinz und Hubert Gierlinger im Teambewerb „Kossuth“ (100m liegend, Dienstgewehr) Rang zwei. Prinz freute sich außerdem über Platz fünf in der Einzelwertung mit dem Original-Steinschlossgewehr (100m liegend).