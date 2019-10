Eigentlich verlief die Saison für Bernhard Pickl lange Zeit weniger nach Wunsch. Irgendwo war der Wurm drinnen. Ein Koloss von einem Wurm. Aber wie das im Sport so ist: Plötzlich läuft’s. Und keiner weiß so genau, warum es das vorher nicht getan hat. Egal. Nach seinem Weltrekord und dem dazugehörigen Europameistertitel fügte Pickl seiner Karriere ein weiteres Highlight hinzu.

Rot-weiß-rotes Erfolgstrio

Der Sportschütze vom SV Gaming holte bei der Militärsport-WM in Wuhan (China), gemeinsam mit seinen Landsmännern Alexander Schmirl und Gernot Rumpler, die Silbermedaille im Team-Standardbewerb und Bronze im Team-Rapidfeuer-Bewerb. „Ein sehr, sehr gutes Ergebnis“, befand Wolfgang Pickl, Bernhards Vater. „Im Einzelbewerb ist es ihm ja nicht so gut gegangen. Da wurde er Sechster und Achter. Im Rapid-Feuer-Bewerb führte er bis zum letzten Durchgang, fiel dann etwas zurück. Aber du kannst eben nicht jeden Tag einen Weltrekord schießen. Das Niveau an der Spitze ist einfach extrem hoch, da geht es eng zu.“

Ein Erlebnis war die Weltmeisterschaft für seinen Sohn sowieso. „Die Eröffnungsfeier“, schwärmte Vater Pickl, „die war ein Wahnsinn. Das war größer und besser als bei Olympia.“

Das Jahr 2019 hält für Bernhard Pickl noch österreichische Ranglistenturniere bereit. Die großen Brocken, die kommen erst wieder 2020. Ab Jänner liegt der Fokus des Gamingers komplett auf der Qualifikation für die Olympischen Spiele.