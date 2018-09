Bei der Europameisterschaft 2017 in Baku hatten Bernhard Pickl, Stefan Rumpler und Gernot Rumpler mit der Silbermedaille im 300m-Stellungsmatch bereits ein Ausrufezeichen gesetzt.

Bei der WM in Changwon (Südkorea) folgte nun die Krönung für das rot-weiß-rote Trio. Pickl/Rumpler/Rumpler waren diesmal nicht zu schlagen und brachten die Goldmedaille mit nach Hause.

„Auf den letzten Drücker“, wie Pickl im NÖN-Gespräch mit einem Schmunzeln erklärt. „Die WM ist für mich eher durchwachsen verlaufen. Aber am letzten Tag haben wir dann doch noch diesen Titel geholt, was uns natürlich schon sehr getaugt hat.“

Den Grundstein legte Olympia-Teilnehmer Gernot Rumpler. Bei schwierigsten Witterungsbedingungen schoss er 1.162 Ringe und holte Platz sechs in der Gesamtwertung. Pickl (1.158, 11. Platz) und Stefan Rumpler (1.149, 20. Platz) trugen ihren Teil zum Triumph bei.

Trotz Rekordes fehlte ein Äutzerl

„Durchwachsen“ war sie für den Schützen vom SV Gaming also verlaufen die WM. Trotz der Goldenen. „Dabei hatte ich bisher eigentlich eine Super-Saison“, grübelte er. Just in den Olympischen Disziplinen fehlte aber am Ende immer ein Äutzerl. „Was ich gezeigt habe, war solide“, schilderte Pickl weiter. „In einer Eliminationsrunde habe ich sogar einen neuen Österreichischen Rekord geschossen. Aber wenn du dir kleine Fehler erlaubst, bist du am Ende eben nicht mehr ganz vorne dabei.“

Die Qualifikation für die Sommerspiele in Tokyo 2020 ist dem Gaminger somit noch nicht gelungen. Pickl wird aber noch einige Chancen vorfinden. Florian Neururer, Generalsekretär des Österreichischen Schützenbundes, war ob des Weltmeistertitels aber dennoch happy. „Ich gratuliere dem gesamten Team zu den hervorragenden Erfolgen. Man sieht, dass hier in den vergangenen Monaten gut gearbeitet wurde.“