Margarete Teufel von der Schützengilde Scheibbs holt Edelmetall

Die Schützengilde Scheibbs 1569 hatte in den letzten Wochen einige wichtige Erfolge zu feiern und für alle großen Triumphe war eine Frau zuständig. Bei den niederösterreichischen Landesmeisterschaften in Hollabrunn sicherte sich Margarete Teufel im m Bewerb sitzend aufgelegt bei den Seniorenschützinnen S3 souverän den Landesmeistertitel.

Im Mannschaftsbewerb sollte es für Margarete Teufel, Gerhard Teufel und Ernst Fürrutter zu Platz zwei reichen hinter Frankenfels. Jedoch für Margarete Teufel ging das sportliche Abenteuer noch weiter. So sollte sie nach ihrem Erfolg bei den Landesmeisterschaften weiter zu den österreichischen Meisterschaften gehen. Bei den 41. österreichischen Meisterschaften in Linz feierte sie neben ihrem Geburtstag auch sportlich noch einige große Erfolge und schoss dort am selben Tag mit dem Luftgewehr insgesamt 420,6 Ringe von 436 möglichen Ringen. Diese unglaubliche Leistung bescherte der Pensionistin aus Scheibbs die erste Medaille in Bronze.

Die zweite Medaille errang die Scheibbserin mit dem Kleinkalibergewehr, dabei wurde sie mit 380 Ringen sehr knapp Vizestaatsmeisterin. Die Freude über den Erfolg konnte keiner in der Schützengilde Scheibbs 1569 verbergen und so wurde die Vizestaatsmeisterin gebührend von ihren Kollegen im Vereinshaus empfangen.

„Ich bin sehr glücklich über den Erfolg von Margarete Teufel für die Schützengilde“, gratulierte Oberschützenmeister Andreas Handl.