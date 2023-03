NMS Steinakirchen schrammt bei Futsal-Turnier am Podest vorbei

Werbung

Die Neue Mitteschule Steinakirchen qualifizierte sich für das Futsal-Landesfinale der Schulen. Nach einem 3:0-Auftakterfolg gegen das BG Krems Rindstraße und einem 1:0 über die SMS Zwettl wartete im Kreuzspiel das BG Bad Vöslau. Eine Unachtsamkeit in der Defensive verhalf Bad Vöslau zur Führung.

Danach vergaben die Steinakirchnerinnen zahlreiche Möglichkeiten und musste so noch das 0:2 hinnehmen. Im kleinen Finale gegen Zwettl ging Steinakirchen zwar in Front, erhielt aber noch den Ausgleichstreffer. Im Penaltyschießen verlor die Truppe dann 3:4 und belegte am Ende den vierten Platz. „Wenn man den Verlauf des Turnieres resümiert, wäre auch mehr möglich gewesen“, erklärt NMS-Steinakirchen-Betreuer Franz Lechner. Im Finale setzte sich das BG Bad Vöslau-Gainfarn gegen Groß Enzersdorf mit 4:1 durch.