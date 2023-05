Steinakirchen und Scheibbs im Landesfinale

Insgesamt sechs Mannschaften duellierten sich um den Einzug in das Landesfinale der Mädchenfußball-Liga der Schulen in Scheibbs. In der Gruppe A ging es ausgeglichen zu. Mank, St. Valentin und Yspertal hatten jeweils ein Spiel gewonnen, sodass das Torverhältnis entscheiden musste. Mank setzte sich vor St. Valentin und Yspertal durch. Überlegen gewann Scheibbs in der Gruppe B mit zwei klaren Siegen gegen Euratsfeld (3:0) und Scheibbs (2:0) wartete im Halbfinale St. Valentin.

Auch hier setzte sich die Mannschaft aus Steinakirchen mit 3:0 glatt durch. Scheibbs holte sich den Sieg beim zweiten Halbfinale gegen Mank. Da die Veranstalterregion im Finale zwei Mannschaften stellen kann, waren somit Steinakirchen und Scheibbs für das Landesfinale am 25. Mai qualifiziert. Im Finale setzte sich Steinakirchen durch, die mit Maria Omar (acht Tore) die beste Torschützin stellte. Auf den weiteren Rängen landeten Mank, St. Valentin, Euratsfeld und Yspertal.