Clemens Freundenthaler hat bei den österreichischen Nachwuchsmeisterschaften der Nachwuchsklassen sehr gut abgeschnitten. Der Athlet vom SC Hakoah hat über die 100 Meter Delfin und die 100 Meter Freistil jeweils die Silbermedaille geholt.

Über die 100 Meter Rücken wurde es Rang fünf. „Extrem bedauerlich war, dass er bei den 100 Metern Freistil 90 Meter in Führung lag und durch einen technischen Fehler auf den letzten zehn Metern noch Gold vergab“, schilderte Vater Bruno Freudenthaler.

Jetzt werden sich regelmäßige Leser der NÖN Erlauftal denken: Wer ist Clemens Freudenthaler, und warum wird an dieser Stelle über ihn berichtet. Berechtigte Fragen, die allerdings umgehend beantwortet werden.

„In ganz Wien kann man nicht trainieren“

Freudenthaler war kürzlich in Gaming zu Gast. Dort diente ihm das Sportbecken des Freibades als Trainingsstätte für den bevorstehenden Kaderlehrgang des Österreichischen Schwimmverbandes.

„Ich darf mich ganz herzlich bei Bürgermeisterin Renate Gruber und Amtsleiter Alfred Six für diese Möglichkeit bedanken“, sagte Vater Freudenthaler. „Das ist bei den Verhältnissen im österreichischen Schwimmsport etwas ganz Besonderes. In ganz Wien kann man nicht trainieren, in Gaming aber schon.“

Warum die Wahl gerade auf Gaming fiel? Vater Freudenthaler erklärt: „Einerseits habe ich im Internet recherchiert, andererseits — und das ist noch viel wichtiger — habe ich in der Gegend an die 200 Verwandte. Väterlicher- sowie mütterlicherseits. Die Verbindungen sind mannigfaltig.“ Dass das Training Früchte getragen hat, wurde beim Lehrgang schnell klar. „Ohne dem Training wär er angestanden“, schildert der Papa.