NOEN Siegreich. Der Purgstaller Michael Stulik holte sich bei den Herren den Sieg.

Bevor die Sektkorken und Silvesterraketen Einzug in Gresten hielten, stand wieder der 35. Silvesterlauf auf dem Programm. Die 5,76 Kilometer waren fest in der Hand der Favoriten. Bei den Herren war Michael Stulik nicht zu bezwingen. Er überquerte die Ziellinie nach 18:26 Minuten. Dahinter folgte Youngster und Triathlet Christoph Pölzgutter vom ASKÖ Waidhofen. Nach seiner langen Verletzungspause wieder mit am Start war Klaus Vogl. Er komplettierte das Podest.

Bei den Damen war Victoria Schenk ebenfalls eine Klasse für sich. Die Ausdauersportlerin, die für den LCU Euratsfeld an den Start ging gewann mit über einer Minute Vorsprung auf die gebürtige Grestnerin Franziska Füsselberger (ASK McDonalds Loosdorf). Der letzte Treppchenplatz in der Gesamtwertung ging an die ehemalige Eisen straßen-Laufcup-Siegerin Lucia Resch. Nach zwölf Stationen des Laufcups standen da ebenfalls die Gesamtsieger fest. Michael Gröblinger vom LC Neufurth gewann mit 889,08 Punkten. Bei den Damen sicherte sich Sandra Kusolitsch vom LCU Raiffeisen Euratsfeld den Gesamtsieg.