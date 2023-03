Annaberg als Schauplatz für Landesmeisterschaft

Werbung

Am Annaberg ermittelten die Jüngsten im Riesentorlauf ihre Landesmeister. In einem Durchgang standen die Titelkämpfe fest. Die Nerven behielt Emil Jagersberger in der Klasse Kinder 12 männlich und siegte mit über einer Sekunde Vorsprung. Hanna Schiefer (Union Purgstall) holte sich in ihrer Altersklasse Kinder 12 weiblich ebenso Bronze wie Maxine Riess in der Klasse Kinder 9 weiblich. Über Gold freute sich Luca Bachler vom SC Göstling-Hochkar (Kinder 11 männlich).

Er fuhr fast zwei Sekunden Vorsprung heraus. Sein Vereinskollege Matthias Thaller fuhr in der Klasse Kinder 10 männlich zu Bronze. Jakob Bachner fuhr zu Silber in der Kinder 9 männlich und Elias Stalzer sicherte für den SC Göstling-Hochkar in der Klasse 8 männlich eine weitere Bronzemedaille. Bei den zusätzlich stattfindenden Union- und ASVÖ Landesmeisterschaften fuhren die Purgstaller Nachwuchsläuferinnen und Läufer Erfolge ein. Paulina Paumann sicherte sich die Landesmeisterschaft. Joseph Stadler holte sich in seiner Klasse (Schüler 16) den Sieg. Laura Schiefer fuhr in der Damenklasse auf Rang zwei.