Ein Hundertstelkrimi bei Vereinsmeisterschaften

13 Tore im Draxlerloch auf dem Hochkar entschieden über den neuen Orts- und Vereinsmeister des Skiclubs Göstling-Hochkar.

Und es stellte sich auch Prominenz ein. Denn in der Altersklasse Masters 50 gingen der mehrfache Masters-Weltmeister Rainer Herb sowie der ehemalige Slalom-Weltcup-Sieger Thomas Sykora an den Start. Und die beiden machten sich den Sieg in ihrer Klasse aus. Rainer Herb sah nach 21,69 Sekunden das Ziel und sicherte sich mit einer Sekunde Vorsprung nicht nur den Sieg über Thomas Sykora, sondern auch den Vereinsmeistertitel. Sein schärfster Konkurrent war dabei nicht Sykora, sondern Matthias Tippelreither, der sich Herb nur um eine Hundertstel (21,70 Sekunden) geschlagen geben musste. Zumindest gewann dieser in seiner Altersklasse (Masters 30).

Bei den Damen sicherte sich Victoria Nachbagauer (Klasse Jugend 18 weiblich) mit einer Zeit von 23,85 Sekunden den Vereinsmeistertitel. Insgesamt durfte sich Obmann Robert Fahrnberger über 51 Starter bei den Vereinsmeisterschaften freuen, die damit auch gleichzeitig das Ende der Saison für den SC Göstling-Hochkar bedeutete.