Favoritensiege beim Nachwuchscup am Hochkar

NÖ Nachwuchscup und Ostalpencup

Am Hochkar ging das Finale des NÖ Nachwuchscups im Riesentorlauf über die Bühne. Und das Siegespodest war wieder besetzt von bekannten Gesichtern. In der Klasse Schüler 14 kam es zu einem Zweikampf zwischen Franziska Paumann (Union Purgstall) und Hannah Frühwald (SC Göstling-Hochkar). Das erste Rennen entschied die Purgstallerin für sich, das zweite Rennen ging an die Göstlingerin. Bei den Schülern 16 dominierte abermals Romy Sykora. Sie gewann beide Rennen. Auf dem Podium landeten Angelika Dallhammer und Julia Haidler, die im zweiten Rennen die Plätze tauschten. Bei den Burschen glich das Podium vom ersten Rennen dem zweiten Lauf. Dominic Berger gewann vor SC-Göstling-Hochkar-Vereinskollegen Bastian Bayerl.

Mostviertel Kindercup und Bambini-Rennen Forsteralm

Auch die Jüngsten ritterten um die Pokale beim Slalom auf der Forsteralm. In der Klasse Bambini 1 sicherte sich Matteo Riess den Sieg. Seine Schwester Maxine Riess war in der Klasse Kinder 9 erfolgreich. In der Klasse Kinder acht war Paul Löbersorg vom SC Göstling-Hochkar am schnellsten unterwegs. Florian Scheiblechner und Jakob Bachner feierten einen Doppelerfolg. Hanna Schiefer von der Union Purgstall siegte in der Klasse Kinder 12.