Die Saison von Speedass Christoph Krenn hatte Höhen und Tiefen. Gleich beim zweiten Weltcup-Rennen in Beaver Creek fuhr Krenn auf den sechsten Rang im Super-G. Danach folgte der große Schock. Beim Abfahrtstraining zum Europacup-Lauf in Kitzbühel verletzte sich der 22-Jährige schwer, sodass er für mehrere Wochen ausfiel.

Dennoch reichten die Ergebnisse für die Qualifikation des Weltcup-Finales in Andorra. „Dass ich mich im ersten Jahr direkt für das Finale qualifiziert habe, freut mich sehr. Ich habe bis jetzt, trotz der Verletzung im Jänner, eine super Saison gehabt. Das Weltcupfinale war ein zusätzliches Zuckerl“, erklärte Christoph Krenn. Durch den 18. Platz in der Super-G-Wertung ging er in Soldeu an den Start. Am Ende gab es dennoch keine Weltcup-Punkte. Krenn belegte zeitgleich mit dem Franzosen Roger Brice den 17. Endrang (nur die ersten 15 erhalten Weltcup-Punkte). Der Rückstand auf den Sieger Dominik Paris aus Italien betrug über 2,20 Sekunden. Vincent Kriechmayr gewann die Super-G-Kugel dank eines dritten Platzes.

Weniger erfolgreich verlief die Premiere bei einem Weltcupfinale für Katharina Huber. Die Slalomspezialistin startete im ersten Durchgang zwar gut in die ersten Tore, schied aber dann wie zahlreiche andere Athletinnen im Steilhang aus.