Gallhuber wieder zurück in der Top-Gruppe

Große Erleichterung beim Heimrennen im Lienz. Katharina Gallhuber ist wieder zurück in der Top-Gruppe des Weltcups.

Katharina Gallhuber APA/expa/Johann Groder

„Es tut richtig gut, wenn man ins Ziel kommt und die Anzeigentafel grün aufleuchtet“, freut sich die Göstlingerin.

Die 24-Jährige hatte bisher immer gute Passagen, lief aber den Ergebnissen hinterher. Nun ist es mit Rang sechs gelungen. Nach dem ersten Durchgang lang die Technikspezialistin noch auf dem 19. Platz. Mit einem Top-Lauf, vor allem im abschließenden Steilhang, fuhr Gallhuber noch nach vorne.

Zuversicht für das neue Jahr

Auf jeden Fall ist das Selbstvertrauen wieder gestiegen. „Das gibt viel Zuversicht für das neue Jahr. Mein Ziel war es immer Schritt für Schritt zu gehen. Rennfahren macht wieder Spaß“, jubelte Gallhuber im Ziel.

Katharina Huber, die am Vortag im Riesentorlauf auf Rang 15 fuhr und damit ihr bestes Weltcupergebnis in dieser Disziplin verbesserte, landete am Ende auf abermals im Slalom auf dem 15 Rang. Den Sieg sicherte sich die große Favoritin Petra Vlhova vor Katharina Liensberger, die damit einen Stockerlplatz für Österreich holte. Auf Rang drei landete die Schweizerin Michelle Gisin.