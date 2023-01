„Gemischte Gefühle“ bei Katharina Huber nach Weltcup am Semmering

Werbung

NÖN: Wie blicken Sie auf den Semmering zurück?

Katharina Huber: Ich blicke mit gemischten Gefühlen auf den Semmering zurück. Zu Hause Rennen zu fahren ist immer etwas sehr Besonderes und die Stimmung war super cool, speziell beim Slalom war es richtig lässig. Aber natürlich habe ich mir ergebnistechnisch deutlich mehr erhofft.

Wie war der erste Riesentorlauf mit Rang 30 für Sie? Was hat gut funktioniert, was nicht?

Grundsätzlich war ich froh, im zweiten Riesentorlauf-Durchgang zu sein, und ich habe es sehr genossen, den zweiten Durchgang zu eröffnen. Generell war es nicht einfach zu fahren, da die Piste ziemlich unruhig war. Teilpassagen waren gut, jedoch fehlt speziell im Riesentorlauf bei mir die „Selbstverständlichkeit“, wodurch es dann schwierig wird, von oben bis unten richtig Gas zu geben.

Beim zweiten Riesentorlauf sind Sie leider im ersten Durchgang ausgeschieden. Zu viel Risiko?

Am zweiten Tag habe ich mich beim Einfahren sehr gut gefühlt und wollte auf alle Fälle mehr Risiko nehmen als am ersten Tag. Da können dann Fehler passieren. Bis zu meinem Ausfall haben die Schwünge gepasst und das stimmt mich für Kranjska Gora positiv.

Im Slalom sind Sie auf Rang 23 gefahren. Wie zufrieden waren Sie mit den beiden Durchgängen?

Natürlich war mein Ziel mehr als ein 23. Platz, jedoch nach meinen letzten Rennen bin ich auch wieder froh, zweimal das Ziel gesehen zu haben. Ziemlich ähnlich wie im Riesentorlauf haben einige Teilpassagen gut funktioniert, jedoch war in beiden Durchgängen mein Zielhang alles andere als optimal. Dadurch habe ich eine deutlich bessere Platzierung vergeben.

Nicht nach Wunsch: Zwei Riesentorläufe standen am Semmering am Programm. Beim ersten am Dienstag fuhr Katharina Huber auf Rang 30, beim zweiten am Mittwoch schied sie im ersten Durchgang aus. Foto: APA/Georg Hochmuth

Wie war die Stimmung, wie war es mit dem Heimpublikum, wie mit Ihren Fans?

Die Stimmung war speziell beim Slalom richtig cool. Mit meinen Fans aus St. Georgen am Reith war es auch richtig lässig und ich bin sehr dankbar, solche Fans zu haben, die auch hinter mir stehen, wenn es einmal nicht so läuft.

Am Mittwoch und Donnerstag steigen die beiden Slaloms in Zagreb, am Wochenende dann die beiden Riesentorläufe in Kranjska Gora und am Dienstag darauf steht mit dem Flachau-Slalom wieder ein Heimrennen an – ein dichtes Programm nach dem Jahreswechsel. Was nehmen Sie sich für die einzelnen Stationen vor?

Ich nehme mir vor, überzeugt und mit Spaß Ski zu fahren. Die positiven Dinge vom Semmering nehme ich mit und versuche, sie von Start bis ins Ziel durchzuziehen. Zu Ergebnis-orientiert will ich nicht denken.