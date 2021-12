Göstlinger erstmals am Stockerl

Die Saison für die „richtigen Profis“, die die Skifans im Fernsehen bejubeln, läuft bereits. Seit ein paar Wochen sind aber auch viele andere ambitionierte Skifahrer, unter anderem aus dem Bezirk Scheibbs, auf den Pisten unterwegs. Einige von ihnen brachten bereits starke Leistungen, andere (junge) Rennläufer sind auf dem besten Weg dazu. Die NÖN wirft einen Blick auf die Lokalmatadoren des Skiclubs (SC) Göstling-Hochkar.

Beim SC Göstling-Hochkar gibt es mit Melanie Arrer (23) und Christoph Krenn (27) gleich zwei Fahrer, die im Europacup antreten. Die beiden Athleten konnten zu Beginn der Saison bereits einige gute Ergebnisse einfahren. „Dazu muss man sagen, dass Christoph (Anm. Krenn) eine Verletzung hinter sich hat und ja auch schon im Weltcup mit dabei. Dazu hat auch Melanie (Anm. Arrer) im Vorjahr nur ganz wenige Rennen gemacht, da sie sich auch dann verletzt hat. Dafür sind beide bereits wieder richtig gut unterwegs“, erklärt Skiclub-Obmann Robert Fahrnberger.

Melanie Arrer absolvierte bereits einige Rennen, auch auf internationalen Pisten. Zu Saisonbeginn erreichte sie beim Europacuprennen im heimischen Mayrhofen den 14. Platz im Riesentorlauf. Danach ging es für sie in die Schweiz, wo es in Zinal im Super-G (Europacup) in der Vorwoche einen 36. und einen 39. Platz gab. Nur zwei Tage später ging sie dann schon in Andalo in Italien an den Start. Dort wurde sie 41. beim Riesentorlauf. „Bei ihr sieht man, dass die Leistungen zuvor auch schon gut waren, ansonsten hätte sie nach ihrer Verletzung nicht gleich wieder im Europacup starten können“, klärt Fahrnberger auf.

Bei Christoph Krenn läuft der Saisonstart richtig gut. Er kann sogar schon auf Top-Ten-Ergebnisse blicken. Für ihn begann die Saison, in der er bislang nur Europacuprennen fuhr, in Zinal (Schweiz), wo er einen sechsten und einen vierten Platz im Super-G erreichte. Hier war Krenn schon sehr nahe an den Podestplätzen. Danach führte ihn die „Ski-Reise“ nach Italien. In Santa Caterina gab es einen 11. und einen 15. Platz bei den beiden Abfahrten. Dazwischen holte er sich im offiziellen Abfahrtstraining aber auch einen zweiten Platz und zeigte damit, dass er ganz vorne mitfahren kann.

Auch die beiden Nachwuchsfahrerinnen Magdalena (20) und Paulina (16) Bentz waren in dieser Saison bereits aktiv und erfolgreich. Bei internationalen und österreichischen Jugendrennen zeigten die beiden Schwestern ihr Können. „Bei den beiden jungen Fahrerinnen darf man wirklich stolz sein. Pauli (Anm. Pauline Bentz) ist überhaupt erst zum ersten Mal auch international am Start und Magdi (Anm. Magdalena Bentz) hatte zuletzt fast zwei komplette Jahre aufgrund einer Verletzung versäumt“, sagt der Skiclub-Obmann. Für Paulina begann die Saison mit einem 27. Platz im FIS-Slalom im österreichischen Pass Thurn. Danach ging es für sie zu den internationalen Jugendrennen nach Pfelders (Italien), wo sie im Slalom drei Mal kein Resultat einfahren konnte. Danach ging es zum FIS Slalom nach Oetz in Österreich, wo sie am vergangenen Wochenende einen starken achten Platz einfuhr.

Magdalena Bentz darf sich in dieser Saison bereits über einen Stockerlplatz freuen. Zum Start schied sie in Pass Thurn zwar noch einmal aus und wurde einmal 23. (beides im FIS-Slalom). Im italienischen Gsiesertal konnte sie bei den internationalen Jugendrennen in den beiden Slaloms einen siebenten Platz verbuchen und schied einmal aus. Noch besser lief es dann an diesem Wochenende in Oetz beim FIS Slalom. Zwei Mal bot sie eine starke Leistung. Ein sechster und ein zweiter Platz waren nicht nur gute Ergebnisse, sondern auch der erste Podestplatz für sie und für einen Athleten des Skiclubs Göstling-Hochkar.