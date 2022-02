Herb eine Klasse für sich bei Masterscup

Die Fuchswaldpiste in Lackenhof war der Schauplatz des SK-X Sportoptiker NÖ Masterscups. Und die gut 30 Teilnehmer kurvten die Riesentorlauftore herunter. Wieder einmal eine Klasse für sich war Rainer Herb vom SC Göstling-Hochkar. Der mehrfache Weltmeister in der Mastersklasse ließ auch bei den zwei Läufen in Lackenhof der Konkurrenz keine Chance. Das musste auch Heinz Schachinger in zwei Läufen anerkennen.

Im internen Duell vom Veranstalterteam setzte sich Elfriede Esletzbichler vom SK Lackenhof in der Klasse M35 weiblich vor Vereinskollegin Michaela Popp durch. Thomas Reisenbichler von der Union Volksbank Purgstall war in der Klasse M40 ebenfalls in beiden Läufen siegreich.