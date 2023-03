Hochkar ist bereit für die Masters-WM

Werbung

Während der geplanten Masters-Weltmeisterschaft 2020 Corona einen Strich durch die Rechnung machte, freuen sich die Veranwortlichen des SC Göstling-Hochkar 2023 umso mehr. 150 freiwillige Helfer pro Tag, 4.000 zusätzliche Nächtigungen und 400 topmotivierte Ski-Athleten aus 18 Nationen: Von 20. bis 24. März steigt mit dem „FIS Weltkriterium der Masters“ ein sportliches Großereignis am Hochkar in Niederösterreich. „Wir sind bereit, die Planungsarbeiten sind abgeschlossen“, berichtet OK-Chef und Schiclub-Obmann Robert Fahrnberger.

Bereits 2014 war Göstling Gastgeber der weltweit größten offiziellen Masters-Ski-Veranstaltung. Die Wettkämpfe starten mit dem Super G am Montag, 20. März. Bis Donnerstag werden neun Bewerbe – neben Super G auch Riesentorlauf und Slalom – auf der Hochkar-Familienabfahrt und im Draxlerloch ausgetragen. Am Freitag finden drei Masters-Cup-Rennen statt. Der Samstag dient als Ersatztag. Als Lokalmatador steht der mehrfache Masters-Weltmeister Rainer Herb vom SC Göstling-Hochkar besonders im Blickfeld. „Ich freue mich schon auf die Bewerbe auf dem heimischen Hang“, sagt Herb.

Die positiven wirtschaftlichen Effekte der Großveranstaltung streicht Sportlandesrat Jochen Danninger hervor: „Die Masters-Ski-WM setzt mit einer Wertschöpfung von rund 1,4 Millionen Euro wichtige Impulse für die heimische Wirtschaft und den regionalen Tourismus. Der Schiclub Göstling-Hochkar hat sich schon 2014 als Veranstalter bewährt und wird auch heuer ein großartiges Sportspektakel auf die Beine stellen.“

„Masters“ sind Sportlerinnen und Sportler ab einem Alter von 30 Jahren, die von der FIS eine eigene Startlizenz für die Teilnahme an internationalen FIS-Masters-Skirennen erhalten müssen. Analog zum Alpinen FIS-Skiweltcup gibt es im Masters-Skisport einen weltweiten FIS-Masters-Cup, der mehr als 50 Masters-Skiveranstaltungen in 20 Skidestinationen umfasst. Der jährliche Höhepunkt im Masters-Ski-Sport ist das FIS Weltkriterium der Masters Ski-Alpin – auch als Masters-Ski-WM bezeichnet –, das im Jahr 2023 in Niederösterreich stattfindet.

„Pro Bewerb gehen über 250 Sportler an den Start. Hier für gleichbleibende Pistenbedingungen zu sorgen und das noch dazu auf zwei Rennpisten, ist schon eine Herausforderung. Aber wir haben Übung darin und ein großes, starkes Team“, sagt Robert Fahrnberger. Bei der Durchführung darf er auf die Unterstützung des Landes Niederösterreich, der Wirtschaft und der regionalen Partnerorganisationen zählen. Fans sind herzlich bei den Rennen am Hochkar sowie bei den Siegerehrungen im Dorfzentrum und im PfarrKulturHaus willkommen.