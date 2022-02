Katharina Gallhuber: Noch auf den letzten Drücker

Das war ein Wettlauf mit der Zeit und einem ungewissen Ausgang. Eigentlich wäre Katharina Gallhuber schon am 28. Jänner in Richtung China aufgebrochen. Doch kurz vor der Abreise in den Fernen Osten die Hiobsbotschaft.

Die Göstlingerin gab einen positiven Corona-Test ab. Der Abflug zu den Olympischen Spielen war erst einmal abgesagt. „Das war ein Schock für mich“, gesteht Katharina Gallhuber. Vier negative Covid-Tests werden vonseiten Chinas gefordert, wenn man im Jänner infiziert war. Zudem muss der Ct-Wert passen. Dabei ist man den europäischen Ländern entgegengekommen. Denn in China liegt der Wert eigentlich bei 40. Bei den Athleten werden 35 verlangt.

Das große Bangen bei der zweimaligen Medaillen-Gewinner von 2018 ging weiter. „Ich habe mir gesagt, ich kann das schaffen. Es war eine Achterbahn der Gefühle. Jetzt bin ich megahappy, dass ich doch noch mit am Start bin“, freut sich Gallhuber, die am Samstag im olympischen Dorf ankam und am Sonntag bereits erste Schwünge in den chinesischen Schnee machte. Einem Start für den Slalom (Mittwoch nach Redaktionsschluss) stand nichts mehr im Weg. „Für mich war klar, ich muss positiv gestimmt sein, dann kann es sich ausgehen. Sobald du negativ eingestellt bist, ist es nicht mehr möglich“, erklärt Gallhuber.

Somit setzte die 24-Jährige auf positive Gedanken, gestand aber dennoch: „Dass ich auch Glück brauche, war mir klar.“ Und diese Ungewissheit war für Gallhuber die größte Tortur vor dem Abflug.

Ungewissheit war ein Horror

„Beim Skifahren hast du es selbst in der Hand. Es war ein Horror, du schaust alle fünf Minuten rein“, sagt Gallhuber. Halt gaben ihr vor allem die eigene Familie und Freunde, die positiv auf die Slalomspezialistin einwirkten. Dennoch war es am Ende noch ein Spiel mit der Zeit. Die endgültige Entscheidung über den Flug nach China spitzte sich bis zum Abflugtermin richtig zu. Erst eine halbe Stunde vor Abflug stand das Ergebnis fest und Gallhuber durfte in den Flieger Richtung Olympische Spiele einsteigen.

„Wie ich es erfahren habe, war die Erleichterung riesengroß“, freut sich Gallhuber.

Rennhinweis: Slalom Damen, Mittwoch, 9. Februar, 3.15 Uhr 1. Durchgang, 6.45 Uhr 2. Durchgang