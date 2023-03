Lackenhof: Großes Finale für den Ski-Nachwuchs

Werbung

Bambini Cup, Kindercup

In Lackenhof war der krönende Abschluss des Bambini- sowie Kindercups. Auf der Fuchswaldpiste ritterten die Nachwuchsfahrerinnen und -fahrer um den Sieg. Bei den Jüngsten machte der Purgstaller Matteo Riess eine gute Figur und holte neben dem Tagessieg auch die Gesamtwertung. Beim Kindercup war es Hanna Schiefer, die sich die Gesamtwertung sicherte. Zufrieden zeigte sich auch ÖSV-Vizepräsidentin Gerlinde Metzinger: „Die Saison hat mit den Rennen in Lackenhof ein gutes Ende gefunden.“

Kinder Talentecup

Per Parallelbewerb stieg das Finale des Kinder Talentecups. Mit Franziska Paumann (U. VB Purgstall) und Romy Sykora (SC Göstling-Hochkar) gewannen die beiden Favoritinnen in ihren Klassen. Luca Bachler fuhr in seiner Altersklasse zum Sieg. Die beiden Lunzer Nachwuchshoffnungen Emil Jagersberger und Angelika Dallhammer fuhren auf Rang zwei.

Schülermeisterschaft

In Vorarlberg gingen die Schülermeisterschaften über die Bühne. Dabei sprangen für Romy Sykora zwei zweite Plätze heraus. Julia Haidler wurde ebenfalls Zweite in der Kombination. Franizska Paumann fuhr auf Rang vier.