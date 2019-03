Dabei waren zahlreiche Top-Athleten wie Otmar Striedinger, Vincent Kriechmayr oder Romed Baumann am Start. Am Ende setzte sich der 19. in der Super-G-Weltcupwertung um sechs Hundertstel gegenüber Niklas Köck durch. Auf den dritten Rang kam Otmar Striedinger mit nur acht Hundertstel Rückstand.

„Besser könnte die Saison nicht Enden. Mein erster ÖM-Titel bei diesem starken Fahrerfeld bedeutet mir sehr viel. Mein Speed war das ganze Jahr sehr gut. Heute hat alles gepasst“, freute sich der Göstlinger Christoph Krenn.