Purgstaller Ski-Asse mit perfekten Abschluss

Ein perfekter Abschluss der Saison für die Purgstallerin Franziska Paumann. Bei der internationalen Kidstrophy in Zauchensee waren fast 1.000 Kinder aus 24 Nationen am Start. Nachdem der Crossbewerb am Samstag wegen einer zu weichen Piste abgesagt werden musste, trumpfte Paumann im Riesentorlauf auf. Sie fuhr in der Schülerklasse 14 auf den zweiten Rang. Laurent Wurzer verpasste nur knapp das Podium und belegte den vierten Platz in der Klasse Schüler 13. Tobias Schiefer sicherte sich in der Klasse Schüler 14 den zwölften Platz. Hanna Schiefer landete im guten Mittelfeld.