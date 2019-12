Es hätte das große Highlight in der Karriere von Rainer Herb werden sollen. Von 23. bis 27. März steigt auf dem Hochkar die Masters-Weltmeisterschaft. Der Lokalmatador hätte zu den absoluten Favoriten gezählt, hängen doch schon über 30 WM-Goldmedaillen in seinem Haus. Weitere werden (vorerst) nicht dazukommen. „Ich habe mir den Schienbeinkopf gebrochen, das Seitenband im Knie gerissen, und der Meniskus ist auch kaputt“, erzählt der Göstlinger im NÖN-Gespräch.

Passiert ist es in Haus im Ennstal. Herb wurde bereits in Innsbruck operiert, sein Knie ist jetzt „verschraubt“. Aktuell befindet er sich zuhause in Göstling auf Reha im „Emotion Life Center“. Die WM kommt für ihn wohl noch zu früh. „Einfach nur mitfahren, ohne Chance auf Medaillen ist nichts für mich“, sagt Herb. Aktuell denkt er sogar schon über das Ende seiner Karriere nach. „Ich würde die Kameradschaft im Rennzirkus aber sehr vermissen“, macht er sich die Entscheidung nicht leicht. Generell hat Herb in den letzten Jahren einen Anstieg an schweren Verletzungen beobachtet. „Das Material wird immer aggressiver, die Verletzungen werden häufiger und schwerer. Da muss man dann drüber nachdenken, ob das alles noch dafür steht“, sagt Herb.