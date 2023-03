Unterleiten räumte groß ab

Werbung

Bei traumhaftem Wetter und wunderbaren Pistenverhältnissen starteten 18 Schülerinnen und Lehrerinnen der LFS Unterleiten bei den heurigen Ski- und Snowboardmeisterschaften am Hochkar. Leonie Hirsch erlangte in der Gruppe U15 Alpin den ersten Rang und Julia Bugl den zweiten Platz. In der Gruppe U16 Alpin ging der zweite Platz an Paula Schneßl und der dritte Platz an Viktoria Wailzer. Ebenfalls freute sich Johanna Wagner über einen Pokal mit dem zweiten Platz in der U18.

Zusätzlich erreichte Tamara Aigner in der Kategorie Snowboard weiblich die Tagesbestzeit. Auch die Fachlehrkräfte, Barbara Hobiger und Katharina Aigner-Hinterreither, holten einen Sieg und einen dritten Rang in der Damenklasse. Zum Abschluss war die Freude groß, dass der Wanderpokal in diesem Jahr an die Fachschule Unterleiten geht.