Volle Attacke von Katharina Huber

„Die Schneebedingungen sind mit nichts Bisherigem zu vergleichen“, erzählt Katharina Huber. Am Montag und Dienstag war Slalomtraining angesagt, um den Feinschliff für das Rennen am Mittwoch zu holen. Die Abstimmung des Materials funktioniert, wie sich bei Kollegin Katharina Truppe im Riesentorlauf zeigte, auch wenn sie knapp Bronze verpasste.

„So schade für Trupsi. Ich hätte es ihr so gewünscht“, fieberte Huber mit. Apropos mitfiebern: Das machen auch Hubers Eltern. „Wir werden im Kreise der Familie die Rennen vor dem TV verfolgen. Am Vorabend zu den Rennen sind wir mit Katharina meistens telefonisch in Kontakt und besprechen mehr Allgemeines und was zu Hause los ist oder wie es bei ihr läuft“, schildert Vater Manfred Huber. Katharina will alles geben für eine Medaille: „Vom Start bis ins Ziel attackieren und mein bestes Skifahren zeigen!“

Rennhinweis: Slalom Damen, Mittwoch, 9. Februar, 3.15 Uhr 1. Durchgang, 6.45 Uhr 2. Durchgang