Welser-Athleten haben Winter den Kampf angesagt

Werbung

Trotz Schneefall, Wind, Nebel und eisigen Temperaturen beteiligten sich 109 begeisterte Skifahrer und Snowboarder an der 20. Int. Ski- und Snowboardmeisterschaft der Firma Welser Profile, die am Hochkar (Draxlerloch) ausgetragen wurde. Sehr erfreulich war, dass auch eine Wintersport-Delegation vom deutschen Standort angereist war und den Riesentorlauf auf der Neuschnee-Piste in Angriff nahm. Mit der Teeküche war auch für wärmende Getränke auf der Piste gesorgt. „Es freut uns, dass wir unter diesen Bedingungen ein unfallfreies Rennen durchführen konnten“, gratulierte Andreas Welser allen Teilnehmern bei der Siegerehrung, die erstmals im Begegnungszentrum Gresten stattfand. Auch SKG-Präsident Helmut Welser überbrachte Grußworte, gratulierte zu den Erfolgen und freute sich über ein volles Haus sowie die Teilnahme zahlreicher Kinder.

Bei den Alpinen fuhren Katja Jagersberger und Wolfgang Spreitzer die Tagesbestzeit. Bei den Snowboardern setzten Theresia Loibl und Michael Schnabel ihre Erfolge aus den Vorjahren fort.