Für den Göstlinger Johannes Aujesky steht am Mittwoch die Qualifikation an. Der 27-Jährige hat in dieser Saison mit starken Formschwankungen zu kämpfen, so wurde bei den ersten Saisonrennen in Arosa Elfter und Dreiunddreißigster.

„Im Skicross ist es halt aufgrund der starken Konkurrenz und der Kurssetzung möglich, dass bereits nach nur einem Durchgang der ganze Renntag beendet sein kann. Das kreiert auch die einzigartige Spannung bei den Ski-Cross Bewerben“, erklärte der Ybbstaler.

Bei den drei Weltcup-Rennen in Idre Fjäll konnte sich Aujesky zwei Mal den neunten und einmal den achtzehnten Rang sichern. Bei der letzten Ski-Cross Weltmeisterschaft in Park City überraschte der Göstlinger mit einem phänomenalen sechsten Platz.

„Ich würde schon gerne die Ergebnisse von Park City wiederholen und im Optimalfall sogar den Sprung unter die besten Drei schaffen. Trotzdem muss man sagen, Favoriten sind definitiv andere“, sagt Aujesky.