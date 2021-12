Kaum Punkte für Erlauftaler Cross Athleten

Beide Cross Athleten waren an unterschiedlichen Standorten im Einsatz. Die Snowboardcross-Athletin schaffte leider nicht die Qualifikation für den Einzelhauptbewerb und musste so ihren Teamkollegen zusehen. Im Teambewerb, welche am Tag darauf gefahren wurden, gelang es ihr, mit ihrem Partner Alessandro Hämmerle zumindest den sechsten Platz zu holen. Beim Skicrosser Johannes Aujesky sollte der erste Bewerb in Val Thorens ein absoluter Albtraum werden mit Platz 54. Es galt aber, dieses Rennen sofort abzuhaken, den am darauffolgenden Tag stand erneut ein Einzelbewerb an. Dieses Mal konnte Johannes Aujesky seine Stärken besser ausspielen und holte sich als zweitbester Österreich, hinter Johannes Rohrweck, Platz elf. Für den Göstlinger geht es als nächste Station nach Arosa, um weiter Punkte zu sammeln.