Koch überragte bei Schülerrennen

Die 60 besten Mädchen und 84 besten Burschen waren bei der ÖSV Schülermeisterschaft in St. Lamprecht Grebenzen (Steiermark) am Start. Mittendrin auch die Athleten aus Waidhofen und Göstling. Am Programm standen ein Super-G, Riesenslalom sowie Slalom.

Herausragend präsentierte sich Stephan Koch. Im Super-G sicherte er sich den Vizemeistertitel. Im Riesentorlauf sowie im Slalom sprang der dritte Rang heraus. In der Kombinationswertung glänzte die Medaille dann in Silber. Doch auch weitere Athleten der Sportunion Waidhofen zeigten ihr Talent. Julia Haidler fuhr in der Klasse U14 im Super-G auf Rang zwölf. Im Slalom rangierte sie nach dem ersten Durchgang auf Platz sieben, nutzte aber die Kurssetzung ihres Trainers im zweiten Durchgang und fuhr noch auf Platz fünf. Valerie Körber fuhr in der Altersklasse U14 konstant in die Top 20. Der jüngste Waidhofner Starter, Thomas Heigl, kam im Super-G und Riesentorlauf auf Platz 19. Aleander Spacil erreichte im Slalom Rang zwölf und in der Kombination den 13. Platz (U16). Romy Sykora durfte sich im Super-G über Platz sechs in der U15 freuen.