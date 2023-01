Nachwuchsrennen am Hochkar: Auftakt ist geglückt

Werbung

Der Schnee schien vor allem im Tal Mangelware, doch am Hochkar selbst zeigten sich die Pistenverhältnisse bei den ersten Nachwuchsrennen der Saison von der besten Seite.

„Wir hatten auch Glück mit dem Wetter“, erklärt Obmann Robert Fahrnberger. Dabei spricht der Obmann des SC Göstling-Hochkar vor allem auch die Situation rund um die Karhütte im Draxlerloch an. Diese ist in dieser Saison geschlossen und bietet somit keine Möglichkeit für die Läuferinnen und Läufer sowie Touristen, sich aufzuwärmen oder zwischen den Durchgängen zu stärken. „Aber durch die frühlingshaften Temperaturen konnten wir das gut überbrücken“, sagt Fahrnberger.

Sykora nutzte den Heimvorteil

Somit standen zwei Slalomrennen auf dem Programm. Am Vormittag wurden in zwei Durchgängen die Sieger ermittelt. Da der NÖ-Nachwuchscup zugleich zu den Ostalpencuprennen zählte, fuhren auch Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Wien und Burgenland mit.

Bereits beim Hauptslalom zeigte Romy Sykora ihr Können und gewann in der Klasse S15-16 weiblich. Doch auch beim Zusatzslalom am Nachmittag, der in einem Durchgang entschieden wurde, war Romy Sykora vom SC Göstling-Hochkar am schnellsten unterwegs. Ebenfalls zwei Tagessiege feierte Franziska Paumann von der UVB Purgstall.

Bei den Burschen war am Vormittag Bastian Bayer in der Klasse S13-14 männlich der Sieger.

Am Nachmittag gewann Göstling-Hochkar-Vereinskollege Dominic Berger in der gleichen Klasse. Philip Huber vom WSV Traisen siegte am Nachmittag in der Klasse 15-16 mit der Tagesbestzeit.