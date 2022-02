Pia Zerkhold: „Die Buben geben mir Tipps“

Österreichs Snowboard-Cross-Team geht mit breiter Brust in die Olympischen Winterspiele von Peking. „Wir sind bestimmt das stärkste Team auf der Welt“, sagte Teamleader Alessandro Hämmerle. „Wir sind zu dritt in den Top 7 der Gesamtweltcupliste.Da hat jeder das Zeug, dass er bei Olympia am Podium stehen kann.“ Den Reigen eröffnet Österreichs einzige Frau im Cross-Team, die Scheibbserin Pia Zerkhold, am Mittwoch.

„Ich hoffe, ich kann zeigen, was ich draufhabe“, sagt die Olympia-Debütantin, die heuer in sechs Weltcups vier Mal in den Top Ten landete und schon zwei Mal im Finale stand. Auch bei der Olympia-Generalprobe.

Dass es für die 23-Jährige nicht immer ganz einfach ist, die Jungs – neben dem dreifachen Gesamtweltcupsieger Hämmerle sind auch Jakob Dusek, Julian Lüftner und Lukas Pachner in Peking mit dabei – manchmal runterzuholen, bevor es kracht, gesteht sie. Aber, „das ist notwendig, bei dem ganzen Testosteron in der Gruppe“, lacht Zerkhold. Sie andererseits profitiere vom gemeinsamen Training enorm. „Es macht Mega-Spaß. Die Buben helfen mir immer voll, geben mir total gute Tipps.“

Beim ersten Training am Montag zeigten sich die rot-weiß-roten Athleten vom Kurs angetan. „Sie haben einige Elemente geändert, weil im November einiges nicht ganz zusammengepasst hat. Beim Start hat man nicht Vollgas geben können, weil man dann zu weit geflogen ist. Das haben sie echt gut verbessert. Der Kurs taugt mir, es macht Spaß den zu fahren“, meinte Zerkhold.

Rennhinweis: Snowboard-Cross Damen, Mittwoch, 9. Februar, Vorrunde 4 Uhr, Halbfinale 8.28 Uhr, Finale 8.45 Uhr.