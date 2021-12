Top-Rang für Scheibbserin Pia Zerkhold in China

Die Bewerbe im Olympiaort Secret Garden (China) sollten der Startschuss der Snowboard-Cross-Saison sein. Mit am Start war auch die Nachwuchshoffnung aus Scheibbs Pia Zerkhold, welche im Vorjahr bereits für Furore sorgte und regelmäßig in die Top-Ten fuhr.

„Ich habe bereits in der Vorbereitung gemerkt, dass ich meine Technik und meine Grundgeschwindigkeit verbessert habe. Trotzdem waren wir nicht auf eine Sensation eingestellt“, meinte Pia Zerkhold. Nach mehr als einem Jahrzehnt gelang es Pia Zerkhold als ÖSV-Athletin, wieder in das große Finale zu gelangen. Im letzten Heat musste sich die Erlauftalerin somit Olympiasiegerin von 2014 Eva Samkova, Weltmeisterin Charlotte Bankes und Olympiasiegerin von 2018 Michela Moioli stellen. Obwohl sie im Finallauf mithalten konnte, musste sie den Routiniers den Vortritt lassen und sicherte sich mit Platz vier die beste Saisonplatzierung in ihrer jungen Karriere.