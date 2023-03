Zerkholds WM-Medaille: Ein Silberstreif am Snowboardhimmel

Werbung

Die Snowboardcrosssaison begann für die Scheibbserin Pia Zerkhold alles andere als nach Wunsch. In der letzten Vorbereitungswoche zum Weltcupauftakt der Boardercrosser in Les deux Alpes ereilte sie jedoch ein Schicksalsschlag: Bändereinriss im Sprunggelenk. Der Weltcupzirkus mit seinen Athleten zog weiter und so stieg Pia Zerkhold erst in Cervina mit ein.

„Durch diese Verletzung war es in dieser Saison für mich nur möglich, an zwei Weltcuprennen teilzunehmen. Beim ersten Rennen bin ich mit starken Schmerzen an den Start gegangen und beim Rennen in Cortina war ich mit meiner Performance echt zufrieden,“ berichtete Pia Zerkhold über den schwierigen Saisonstart.

Von den zu Saisonbeginn geplanten sechs Rennen fanden lediglich vier Bewerbe statt, aufgrund des Schneemangels mussten die Rennen am Montafon abgesagt werden. So holte Pia Zerkhold bei ihrem ersten Rennen in Cervina den 14. Platz und nur wenige Wochen später scheiterte sie in Cortina d’Ampezzo knapp an einer Top-Ten-Platzierung.

Im Finale habe ich nach rechts und nach links geschaut und gedacht, das sind ganz schön gute Fahrerinnen Pia Zerkhold

Damit die Snowboardcross-Athleten jedoch ihre Wettkampferfahrungen sammeln konnten, fuhren viele vor der Weltmeisterschaft einige Rennen im Europacup. Obwohl Pia Zerkhold nur an zwei von vier Weltcuprennen teilnehmen konnte, war sie über ihre Weltmeisterschaftsnominierung wenig überrascht.

„Ich habe bereits in der Vorbereitung meinen Trainern bewiesen, dass ich schnell sein kann, und das habe ich auch nach der Verletzung unter Beweis gestellt“, so Pia Zerkhold. Vor der Weltmeisterschaft hielt sich die Scheibbserin bedeckt hinsichtlich Medaillenoptionen. „Über die Medaillenränge mache ich mir keine Gedanken, denn ich bin vorrangig froh darüber, dass ich mit an den Start gehen kann“, sagte die zurückhaltende Scheibbserin.

In der Qualifikation für den Einzelbewerb bei der Weltmeisterschaft in Bakuriani setzte Pia Zerkhold mit ihrer Qualifikationszeit und der daraus resultierenden neuntbesten Zeit ein Ausrufezeichen. Beim Hauptbewerb am darauffolgenden Tag sollte jedoch nichts so wirklich nach dem Plan von Pia Zerkhold laufen und so musste sie sich bereits im ersten Heat verabschieden. Das frühe Ausscheiden bedeutete Rang 13 für Pia Zerkhold bei ihren ersten Weltmeisterschaften. Im Hauptbewerb der Männer konnte sich ihr niederösterreichischer Teamkollege Jakob Dusek mit dem Weltmeistertitel hingegen belohnen. „Ich habe alles gegeben, Gott sei Dank ist es aufgegangen. Ich war nach dem Aus im Viertelfinale ziemlich enttäuscht. Ich habe mir gedacht, heute ist ein neuer Tag und ich möchte es besser machen“, mit dieser Einstellung ging Pia Zerkhold in den Mixed-Teambewerb in Bakuriani. Im Weltcup fuhr sie in der Vorsaison bereits einige Male auf den vierten Platz, dieses Schicksal sollte sie beim Teambewerb nicht einholen.

„Ich habe natürlich bei beiden Bewerben der Pia die Daumen gedrückt, wobei ich selber wahrscheinlich selber nervöser war als sie. Ich kann es immer noch nicht fassen, Vizeweltmeisterin im Mixed-Bewerb mit dem Jakob Dusek“, meinte Irene Zerkhold zu den Rennerfolgen ihrer Tochter bei der Weltmeisterschaft in Bakuriani. Im Finale des Mixedbewerbs sollte es zwischen Österreich, Großbritannien, Frankreich und den USA heiß hergehen.

„Im Finale habe ich nach rechts und links geschaut und gedacht, das sind ganz schön gute Fahrerinnen, aber ich habe mich dann ganz auf meinen Lauf konzentriert“, meinte die frisch gekürte Vizeweltmeisterin Pia Zerkhold nach ihrem letzten Weltmeisterschaftslauf.

Zeit für Erholung bleibt den gesamten ÖSV Boardercrossteam aber kaum, denn von Georgien geht es direkt nach Spanien. Die nächsten zwei Weltcupbewerbe stehen in Sierra Nevada an, dort will die Scheibbser Vizeweltmeisterin ihre aktuelle Form nutzen, um auch in den Einzelbewerben mal auf das Podest zu fahren. „Ich fühle mich nach dieser Medaille deutlich befreiter im Kopf. Ich möchte nun mir nun auch den Traum vom ersten Podestplatz erfüllen“, sprach Pia Zerkhold über die Ziele für die weitere Saison.

Der Erfolg bei der Weltmeisterschaft blieb auch der Gemeinde Scheibbs nicht verborgen und so wurde bereits wenige Stunden nach ihrem Triumph eine Feier für Pia Zerkhold organisiert.