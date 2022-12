Comeback für Pia Zerkhold

Werbung

Noch bevor die Saison gestartet hatte, zog sich die Scheibbserin Pia Zerkhold eine Bänderverletzung im Sprunggelenk zu. Nachdem sie den Weltcupauftakt der Snowboardcross-Elite in Frankreich verpasste, wollte sie beim Bewerb in Cervina wieder an den Start gehen. In der Qualifikation zum Bewerb fuhr sie auf Anhieb die siebtbeste Qualifikationszeit für den ersten Wettkampftag.

Beim Hauptbewerb konnte sie während des Rennens zu Beginn noch mit den Mitstreiterinnen mithalten, jedoch im Lauf des Rennens riss sie einen uneinholbaren Rückstand auf und schied bereits im Viertelfinale aus. „Ich bin mega glücklich über das Ergebnis, weil mir hat der Fuß nach den Qualifikationsläufen schon noch ziemlich geschmerzt“, sagte Pia Zerkhold nach ihrem ersten Weltcuprennen in diesem Winter. Die Qualifikation und das Rennen am zweiten Wettkampftag ließ die Scheibbserin aber wegen den Problemen im Sprunggelenk ausfallen.

Für sie gilt es nun, die Zeit bis zu den Bewerben in Krasnoyarsk zu nutzen, um alte Stärke zu erlangen.