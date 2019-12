Nach dem enttäuschenden 27. Platz beim Weltcupauftakt in Montafon blickt die Scheibbserin Pia Zerkhold, die sich Anfang Dezember den Vizestaatsmeistertitel geholt hatte, als Europacup-Gesamtdritte zuversichtlich ins neue Jahr. „Die verpatzte Qualifikation beim Weltcup-Heimrennen in Montafon hat mich schon sehr geärgert, weil es am Tag zuvor im Training richtig gut geklappt hat. Beim Rennen hab ich aber leider schon die Startsektion überhaupt nicht optimal erwischt“, schildert Zerkhold.

Umso erfreulicher waren eine Woche später die folgenden Europacuprennen in Isola 2000 (Frankreich). Da gab es am ersten Tag nach Qualibestzeit den fünften Endrang. Im Semifinale kam sie in Führung liegend zu Sturz, gewann dann aber das kleine Finale. Im zweiten Rennen lief es dann wirklich gut. Platz zwei hinter der Amerikanerin Meghan Tierney. In der Europacup-Gesamtwertung bedeutet das den dritten Rang.

„Ich starte mit einer guten Ausgangssituation in das neue Jahr und hoffe, dass ich meine Trainingsleistung endlich auch beim Weltcuprennen in Feldberg umsetzen kann“, sagt Zerkhold.