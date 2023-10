Trümmel lief zur Silbermedaille

Es war nicht nur das letzte Rennen der Saison, für Mario Trümmel war es außerdem das letzte Antreten in seiner gewohnten Altersklasse. In der nächsten Saison geht er in der höchsten Spartan-Liga an den Start, der sogenannten Elite. Also galt es zum Abschied nochmal alles zu geben. Auf dem Speiseplan stand ein Spartan „Beast“ (22,5 Kilometer, 770 Höhenmeter, 31 Hindernisse). Trümmel und Teamkollege Toni Kothmiller mussten mit einem weiteren persönlichen Hindernis zurechtkommen. Die Anreise ins 460 Kilometer entfernte Komló in Ungarn ging in der Nacht von 13. auf 14. Oktober über die Bühne. Nicht die besten Voraussetzungen.

Aus der Ruhe bringen ließen sich die Athleten der Most4tler Raccoons davon aber nicht. Kothmiller gelang wie gewohnt ein Blitzstart. Trümmel kämpfte sich ran und übernahm die Führung in der Altersklasse. Es folgte ein harter Kampf mit dem Lokalmatador Vilmos Haramura. Nach einem Fehler beim „Ape Hanger“ musste der Wieselburger seinen Konkurrenten schlussendlich ziehen lassen. „Die Spannweite hat nicht ganz gereicht, ich wollte zu viel“, sagte Trümmel. Trotz eines starken Comebacks war Haramura nicht mehr einzuholen. Mit einer starken Zeit von 2:12 Stunden holte Trümmel den starken zweiten Platz in seiner Altersklasse und Gesamtrang 15 von 1.100 Startern. Kothmiller blieb mit einer Zeit von 2:33 Stunden knapp über zweieinhalb Stunden und wurde sehr guter Siebter in der Altersklasse 35-39. Ein Abschied wie aus dem Bilderbuch. Und genug Motivation für die kommende Saison.