Mario Trümmel: Laufen wie ein Duracell-Hase

Und er läuft und läuft und läuft – und holt Medaille um Medaille. Mario Trümmel dürfte in der Saisonvorbereitung einiges richtig gemacht haben, denn der OCR-Sportler aus Wieselburg fliegt bei den jüngsten Spartan Races in Österreich und dem benachbarten Ausland von Stockerlplatz zu Stockerlplatz.

Da wäre zunächst das Spartan Trifecta-Weekend in Planica bei Kranjska Gora (Slowenien) mit drei Rennen an zwei Tagen. Sportinteressierten ist der Ort als Fixpunkt im Skisprung-Zirkus und Heimat eines Skifluggebietes wohl ein Begriff. Entsprechend überraschte es auch nicht, dass es bei allen drei Distanzen sofort nach dem Start direkt die Skiflugschanze hochging. Trümmel zeigte sich davon allerdings wenig beeindruckt und holte im „Beast“-Bewerb (20 km, 1.200 Hm, 30 Hindernisse) nach 2:33 Stunden Silber in seiner Altersgruppe. „Super“ und „Sprint“ gingen einen Tag später über die Bühne. Beim „Super“-Bewerb (11,7 km, 750 Hm, 25 Hindernisse) reichte es für Bronze, beim „Sprint“-Rennen (5 km, 260 Hm, 20 Hindernisse) explodierte er regelrecht, gewann seine Altersgruppe und musste sich in der Gesamtwertung nur dem Serben Milos Rajicevic geschlagen geben.

Diese hervorragenden Ergebnisse brachten Trümmel in der Gesamtwertung des Wochenendes den überragenden dritten Platz. „Die Rennen waren trotz zweier Spartan-Parallelveranstaltungen in Rumänien und in den Niederlanden sehr stark besetzt“, schilderte er.

Schwere Beine? Kennt der Wieselburger nicht. Bereits eine Woche später stand das nächste Spartan-Wochenende auf dem Programm. Diesmal ging es nach Samorin (Slowakei). Dort wartete „nur“ ein Sprint-Rennen (6,62 km, 20 Hindernisse) auf die Athleten. Trotz zweier Penaltys – „Bei einem gab es eine Diskussion mit dem Referee, weil er der Meinung war, ich hätte die Glocke nicht berührt“ – und den entsprechenden Straf-Zusatzübungen schaffte Trümmel es als Dritter noch aufs Stockerl.