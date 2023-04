Purgstallerin Bianca Ebner schlägt in Berlin auf

Werbung

7.000 Athletinnen und Athleten aus 190 Nationen: Es wird die größte Sportveranstaltung des Jahres, wenn von 17. bis 25. Juni in Berlin die Special Olympics World Summer Games steigen. Und mittendrin wird die Purgstallerin Bianca Ebner sein: Sie wird als eine von 62 Sportlerinnen und Sportlern Österreich in der deutschen Bundeshauptstadt vertreten.

Die 36-jährige Tennisspielerin des SCU Mostviertel ist bereits seit zwölf Jahren Special-Olympics-Sportlerin. Und sie hat bereits einige Medaillen gewonnen. Berlin wird ihre erste Teilnahme an den World Games sein.

Michaela Artmüller ist Obmann-Stellvertreterin und Mannschaftsführerin beim TC Gresten und trainiert Bianca Ebner. Foto: Special Olympics

Seit Kindertagen steht Ebner am Tennisplatz, anfangs in Wieselburg. „Der Grundstein ist schon sehr früh gelegt worden“, erzählt ihre Trainerin Michaela Artmüller, die Ebner nach Berlin begleiten wird. Heute schlägt Ebner zusammen mit weiteren Klientinnen und Klienten der Lebenshilfe auf – auf den Anlagen in Gresten, Purgstall oder in der Halle in Kirnberg. „Da gibt es so viel Entgegenkommen und das ist natürlich wunderbar“, bedankt sich Artmüller für die Unterstützung der Vereine, insbesondere auch des SCU Mostviertel. Artmüller selbst ist ehrenamtlich Trainerin – eine von insgesamt vier Trainerinnen, die regelmäßig, im Sommer wöchentlich, mit Ebner und den weiteren bis zu 20 Klientinnen und Klienten trainieren.

Tennis als Ebners große Leidenschaft

Ebner betreibt daneben auch Walking, Radfahren, Schwimmen und Eislaufen. Tennis ist aber ihre Leidenschaft. „Bianca ist immer sehr motiviert, sie bewegt sich gerne, sie mag das Ambiente und sie ist voller Energie. Sie ist mit vollem Herzen dabei“, beschreibt Artmüller. Mit den World Games in Berlin wartet nun Ebners bisheriges Tennishighlight. „Sie ist sehr aufgeregt, aber sie möchte unbedingt gewinnen und auf jeden Fall eine Medaille holen“, schildert Artmüller und fügt hinzu: „So gut spielen, wie sie kann: Das ist unser Ziel – und sich gut zu fühlen, Spaß dabei zu haben und natürlich auch das eine oder andere Spiel zu gewinnen. Bianca will immer ihr bestes Tennis spielen.“

Bianca Ebner, 36, wird im Juni zu den Special Olympics World Summer Games nach Berlin fahren. Ebner lebt in einer teilbetreuten Wohngemeinschaft in Purgstall und arbeitet in der Werkstätte Merkenstetten. Foto: Special Olympics

Groß ist die Freude auch bei David Habichler, Regionalleiter der Lebenshilfe Mostviertel: „Natürlich bin ich unheimlich stolz, dass ‚unsere‘ Bianca Österreich im Tennis vertreten darf, aber auch großer Dank an Michaela, die das Training und die Begleitung ehrenamtlich macht: Durch dieses Engagement erleben unsere Klientinnen und Klienten unvergessliche Momente in ihrem Leben – einfach nur großartig!“