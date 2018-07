Der Bezirk Scheibbs scheint ein gutes Pflaster zu sein für den Radsport. Egal ob Straßenrad, Mountainbike oder Trial. Nehmen wir zum Beispiel Thomas Pechhacker. Der Purg- staller mischt seit Jahren in der internationalen Trial-Spitze mit, liegt aktuell auf Platz sechs der 20“-Weltrangliste. Erst jüngst verteidigte er zum wiederholten Male seinen Österreichischen Staatsmeistertitel. Beeindruckend.

Ebenfalls beeindruckend ist der Kampfgeist von Martin Feichtegger. Der Scheibbser fightete sich, trotz Rückschlägen, zum vierten Mal in Folge ins Starterfeld der Mountainbike-Marathon-WM. Und das, obwohl die Konkurrenz von Jahr zu Jahr stärker wird.

Mit Max Kabas hat der RC Purgstall nach Julian Gruber erneut ein Talent bei einem großen Team untergebracht. Vor Kurzem hat Kabas seinen ersten Junioren-Staatsmeistertitel im Einzelzeitfahren gefeiert. So darf es gerne weitergehen.

Ende Juli steigt in Purgstall ein großes Radsport-Fest. Die traditionsreichen Erlauftaler Radsporttage. Drei Tage, an denen nicht nur die sportlichen Leistungen im Mittelpunkt stehen sollen. Sondern auch drei Tage, an denen sich die regionale Radsportfamilie ruhig auch ein wenig selbst feiern darf. Verdient hat sie es auf alle Fälle.