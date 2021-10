Wenn der Tank leer ist

Gresten-Trainer Karl Loibl hat genug. Der 2.-Klasse-Verein wird sich im Winter auf Trainersuche begeben müssen. Der Trainer zog nach den anstrengenden Monaten die Reißleine. Nach dem Abstieg von der 1. Klasse übernahm Loibl das Traineramt und sollte den Klub so schnell als möglich wieder nach oben führen.

Und das mit vermehrtem Einsatz des eigenen Nachwuchses. Die Grestner befanden sich in den letzten Jahren immer wieder im Spitzenfeld. Die zwei coronabedingten Saisonabbrüche verhinderte jedoch einen möglichen Erfolgslauf. Beim jetzt letzten Anlauf rückte ein Meistertitel in weite Ferne. Für Karl Loibl ein Grund, sich zurückzuziehen. Die letzten Saisonen haben Kraft gekostet und wenn der Tank einmal leer ist, ist ein Rückzug die beste Alternative. Somit machte Loibl den Weg frei für einen neuen Trainer, der mit frischen Elan das alte Ziel - Wiederaufstieg - in Angriff nehmen soll.