„Sportliche Wettkämpfe europäischer Staaten mit olympischem Charakter.“ So werden auf Wikipedia die „European Games“ beschrieben. Sollten Sie noch nie davon gehört haben, ist das nicht so schlimm. Die jüngste Auflage in Minsk war erst die zweite überhaupt.

Ganz sicher davon gehört bzw. nicht vergessen wird Bernhard Pickl die European Games. Der Gaminger Sportschütze hat in der weißrussischen Hauptstadt nämlich eine Medaille für Österreich geholt. An der Seite der Tirolerin Franziska Peer eroberte der Schütze vom SV Gaming im Bewerb „KK Mixed liegend“ über 50 Meter Silber. „Dabei hatten wir uns im Mixed-Bewerb gar nicht so viel ausgerechnet“, erzählt Pickl. „Aber wir haben uns von Runde zu Runde gesteigert. Das war auch notwendig, denn das Niveau im Finale war irrsinnig hoch.“

„Ich war richtig gut in meinem Ablauf drinnen. Alles hat perfekt funktioniert. Wir sind über die Medaille extrem begeistert.“ Bernhard Pickl

Pickl/Peer setzten sich im Stechen um Silber gegen ein russisches Duo durch, das zuvor die Qualifikationsrunden klar dominiert hatte. „Ich war richtig gut in meinem Ablauf drinnen“, schildert der Gaminger weiter. „Alles hat perfekt funktioniert. Alles in allem sind wir über die Medaille extrem begeistert.“

Extrem begeistert war Pickl auch vom Ambiente der „European Games“. „Mit 4.000 Athleten gemeinsam im Athleten-Dorf zu leben, zu essen, sich in dieser Sportler-Blase zu bewegen, das war schon sehr beeindruckend. Ein extrem tolles Erlebnis.“

Nächster Weltcup-Stopp: Rio de Janeiro

Der Hunger auf eine „richtige Olympiateilnahme“ ist somit nochmals größer geworden. Noch gibt es Quotenplätze für Olympia 2020 in Tokio. Die Chance, einen davon zu ergattern, hat Bernhard Pickl Ende August beim letzten Weltcup-Stopp in Rio de Janeiro. Zuvor wartet Anfang August die interne Qualifikation für die Europameisterschaft. „Hoffentlich wird meine Einzelform bis dahin besser“, lacht der Gaminger abschließend.

Solo war Pickl in Minsk nämlich auch unterwegs. Sowohl im Luftgewehr- als auch im Kleinkaliberbewerb kam er aber über Platz 26 nicht hinaus. „Das ist mir leider nicht so aufgegangen.“ Seiner Begeisterung über die „European Games“ tat dies aber keinen Abbruch. Pickl: „Der Stellenwert des Sports in Weißrussland ist enorm hoch. Das war beeindruckend.“