Göstlinger Schützen waren treffsicher

Während die Mannschaft von Göstling zu Hause gegen Frankenfels in die neue Saison startete, waren die weiteren Schützen in Hollabrunn im Einsatz. Jasmin Sonnleitner, Stefan Daurer und Stefan Schoisswohl setzten sich mit 1.191,5 Ringen gegen Frankenfels mit 1.162,9 Ringen durch. Damit erhielten die Heimischen drei Mannschafts- bzw. 14 Einzelpunkte. Bei den Junioren männlich 60 Schuss stehend frei liegt Sebastian Schoisswohl mit 588,3 Ringen vor Vereinskollegen Stefan Daurer mit 585,7 Ringen voran. Jasmin Sonnleithner hat mit 616,7 Ringen ebenfalls Platz eins bei den Frauen inne. In Hollabrunn war auch eine weitere Abordnung der Göstlinger im Mannschaftslandescup im Einsatz.

Bei den Männern (Bewerb Luftgewehr stehend aufgelegt) liegt der Göstlinger Christoph Sonnleitner mit 415,7 Ringen auf dem fünften Rang. Bei den Senioren I halten Christian Kainrath und Martin Schoisswohl die Ränge neun und 14. Bei den Seniorinnen I liegt Sabine Riener auf Rang acht. Georg Perschl liegt auf Rang 20 (Senioren 2). In der Mannschaftswertung sind Sabine Riener, Christoph Sonnleitner und Christian Kainrath auf dem vierten Zwischenplatz.