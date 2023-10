Bernhard Pickl hat sich vergoldet

Eine Woche lang verbrachte Bernhard Pickl in Brasilien. Genauer in Rio de Janeiro, wo die diesjährigen Militär-Weltmeisterschaften im Sportschießen stattfanden. Und für den Gaminger ein guter Boden.

Pickl befindet sich bereits seit einigen Wochen in Hochform und der Schütze des SV Gaming stellte diese auch gleich in Südamerika unter Beweis. Dabei trat Pickl gleich bei vier Bewerben an. Dabei erzielte er in den Disziplinen Einzel, Mannschaft über 300 Meter mit Standardgewehr sowie mit der Schnellfeuerwaffe die höchste Punkteanzahl. Mit 590 Ringen gelang dem Gaminger sogar ein CSMI-Weltrekord.

Somit glänzten die Medaillen gleich vier Mal in Gold. Die Mannschaft bestand neben Bernhard Pickl aus Andreas Thum, Patrick Diem und Mannschaftsführer Klaus Gstinig. Auf jeden Fall wurde der Vierfach-Weltmeister auch von seinem Team gebührend gefeiert.