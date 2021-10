Scheibbser treffsicher zu Edelmetall

Bei der österreichischen Staatsmeisterschaft der Vorderlader-Schützen in Bad Zell konnten die Vertreter der Schützengilde Scheibbs in den verschiedensten Bewerben viele Medaillen gewinnen. Acht Medaillen in den Einzelbewerben, davon zwei Mal österreichische Meister (Michaela Fürrutter und Franz Prinz) und einmal Staatsmeister (Wilhelm Potzmader). In der Mannschaftswertung haben die Scheibbser Schützen im Rahmen der NÖ-Mannschaft insgesamt 21 Medaillen erhalten: drei mal österreichische Meister (Prinz Franz, Markus Fürruter und Andreas Handl) und sechs Mal Staatsmeister (Wilhelm Potzmader, Franz Prinz, Hubert Gierlinger, Andreas Handl). Es gratulierte Scheibbs Bürgermeister Franz Aigner.