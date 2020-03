Eine ausgesprochen erfolgreiche Landesmeisterschaft im Luftgewehrschießen liegt hinter den Nachwuchs-Sportschützen des Bezirkes Scheibbs. Bei den Wettkämpfen am 1. März in Mank gab es sieben Stockerlplätze für die regionalen Youngsters. Fünf in den Einzel- und zwei in der Teamwertung.

Über doppeltes Einzelgold durften sich die Verantwortlichen vom SV Gaming freuen. Sowohl Martina Pyringer (Jugend A; 201,1 Ringe) als auch Theo Leitner (Jugend I; 205,4) holten in ihrer Klasse den Titel. Viktoria Wurm (Jugend I; 203,8) rundete mit ihrer Bronzemedaille das gute Einzel-Ergebnis der Gaminger ab. Angesichts dieser starken Leistungen war es nicht sonderlich verwunderlich, dass der SV auch die Mannschaftswertung für sich entscheiden konnte. Leitner, Wurm und Pyringer erreichten gemeinsam 610,3 Ringe, was ihnen den Landesmeistertitel einbrachte.

Gaming war stark, Gresten aber auch

Gleich dahinter fand sich das Trio des Privilegierten Schützenvereins Gresten 1667. Verena Hintersteiner, Sophie Heigl und Annalena Pöchhacker kamen gemeinsam auf 592,5 Ringe und holten Silber. In den Einzelwertungen gab es dementsprechend ebenfalls viel Edelmetall zu feiern. Hintersteiner (204,7) entschied die Jugend-I-Klasse vor Vereinskollegin Heigl (204,6) für sich. Pöchhacker wurde mit 183,2 Ringen Fünfte. Neben den Medaillenhamstern aus Gaming und Gresten war noch weiterer Bezirsnachwuchs mit von der Partie, aufs Stockerl hat es davon aber leider niemand mehr geschafft.

Am nähesten dran war noch Nicole Schoisswohl von der SG Raika Göstling. Ihre 183,9 Ringe brachten ihr in der Klasse Jugend A den guten vierten Platz. Teamkollege Michael Resch (188,3) wurde im Bewerb „Jugend I“ Achter.

Maximilian Leitner (184,3) und Julian Streimelweger (172,8) vom SV St. Anton/Jeßnitz holten die Ränge fünf und acht im Jugend-A-Bewerb. Niklas Potzgruber vom Privilegierten SV Gresten wurde in dieser Klasse Neunter (171,2).

Neben den Landesmeisterschaften standen außerdem die Siegerehrungen des Landesjugendcups und des Landesfernwettkampfes auf dem Programm. Und auch hier gab es für die Gaminger wieder Grund zur Freude. Vierfach.

Denn Pyringer, Leitner und Wurm haben sich für die österreichische Meisterschaft qualifiziert. Über die Bühne gehen wird sie von 30. April bis 1. Mai, ganz im Westen Österreichs. Nämlich in Dornbirn. Pyringer und Leitner starten in den Luftgewehrbewerben, Wurm sowohl mit dem Gewehr, als auch mit der Pistole. Mit dem Jungschützen Tobias Preibisch hat sich ein weiterer Gaminger für die bundesweiten Wettkämpfe qualifiziert.