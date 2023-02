Wang verpasst Titel nur knapp

Werbung

Alles war angerichtet. Der ESV Union Ladler Wang ging als der große Favorit bei der 81. Staatsmeisterschaft im Eisstocksport in Amstetten an den Start.

Patrick Solböck stürmte mit dem ESV Wang zielsicher ins Finale. Dort musste sich die Wanger Truppe aber Edla geschlagen geben. Foto: Raimund Bauer

Und die Truppe mit Christian Hobl, Jakob und Patrick Solböck sowie Markus und Wolfgang Karl wurden ihrer Favoritenrolle in der Vorrunde gerecht. Mit lediglich einer Niederlage im letzten Spiel sicherten sich die Wanger den ersten Platz. Auch im Meister-Play-off zeigte der Champions-League-Sieger keine Nerven. Bereits nach der dritten Runde stand der Halbfinaleinzug fest. Auch Fresing war dann kein Stolperstein. Das Finale gegen Edla (Steiermark) begann aber denkbar schlecht.

Die Wanger kassierten ein Dreier-Break. Bis zur vierten Kehre glich der Favorit auf 4:4 aus. Doch in der letzten Kehre nutzte Edla die sich bietende Chance und gewann. Obmann Stefan Solböck zeigte sich als fairer Verlierer. „Wir sind trotz des Vizemeistertitels ein wenig enttäuscht. Wer das Finale erreicht, will auch gewinnen. Der zweite Platz bringt uns aber auch die Teilnahme am Europacup. Wir gratulieren Edla zum Staatsmeistertitel, sie haben sich diesen Sieg redlich verdient.“