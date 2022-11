Stippinger enteilte der Konkurrenz

Werbung

Eine eindrucksvolle Bilanz hat Florian Stippinger vorzuweisen. Der Trail-Youngster holte den AMF-Junioren-Staatsmeistertitel nach Lunz am See. Und das souverän. Der 16-Jährige gewann sieben der insgesamt acht Rennen, die in ganz Österreich stattfanden.

Somit sicherte er sich die Gesamtwertung vor Philipp Neuhäuser. Mit dem Titel gibt sich Stippinger aber nicht zufrieden. Denn die Vorbereitungen auf die neue Saison sind schon wieder voll im Gang.

Dank Förderprogramm der Firma Vertigo aus Spanien und zusätzlicher hilfreicher Unterstützung von Motorsport Bachner aus Lunz am See kann Florian Stippinger in der nächsten Saison auf ein neues Trial-Motorrad zurückgreifen. „Dafür möchten wir uns nochmals herzlich bedanken. Das ist ein großes Zeichen an Vertrauen“, erklärte Vater Leo Stippinger abschließend.