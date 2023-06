Als Gruppensieger in die Play-offs

StaatsligaIm letzten Spiel der Gruppenphase empfing der ESV Wang Wenigzell. Mit einem Sieg war der erste Platz sicher. Den holten sich die Heimischen auch vor knapp 100 Zuschauer. Christian Hobl, Jakob und Patrick Solböck sowie Markus und Wolfgang Karl gewannen mit einem klaren 8:2 und sicherten sich damit den Gruppensieg. Jetzt treffen die Wanger im Viertelfinale zu Hause am 1. Juli auf den ER St. Peter Honeywell Balu. Der Sieger ist dann beim Final Four in Liebenfels (Kärnten) mit dabei.Mixturnier in Klein-PöchlarnESV Union Ladler Wang erreicht bei der Hitzeschlacht in Klein-Pöchlarn den zweiten Platz. Wolfgang Karl sowie Nina, Margit und Stefan Solböck stellten sich nicht nur der Konkurrenz, sondern auch den warmen Temperaturen. Unter den neun teilnehmenden Mannschaften sprang der zweite Platz heraus.