André Hofmarcher mit über 121 Metern zum Landesmeistertitel

Werbung

Gold! Was für ein Tag für André Hofmarcher! In Winklarn kämpften die besten Stockschützen um Edelmetall bei der niederösterreichischen Landesmeisterschaft im Eisstock-Weitschießen.

Und Hofmarcher triumphierte: Der Schütze von der SG Allersdorf/Union Randegg zauberte einen Schuss von 121,49 Meter aufs Eis und kürte sich damit zum Landessieger in der Klasse U19. Außerdem belegte er in der Klasse U23 den hervorragenden dritten Rang.

Auftrumpfen konnte in Winklarn auch der Wolfpassinger Tobias Tiefenbacher: Bei seinem Debüt erreichte der Schütze der SG Allersdorf/Union Randegg den Vizelandesmeistertitel in der Klasse U19.

Für Hofmarcher waren es die nächsten Erfolge innerhalb kurzer Zeit: Zwei Wochen zuvor stieg – ebenfalls in Winklarn – der fünfte und letzte Durchgang des Österreich-Cups der Eisstock-Weitschützen. Und in der Klasse U19 konnte der Rand egger den zweiten Platz fixieren, in der U23-Wertung den dritten Gesamtrang. Im Februar ist nun noch eine Europameisterschaft geplant.